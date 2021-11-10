29 сейвов Василевского не помогли «Тампе-Бэй» выиграть у «Каролины»

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Каролине» со счетом 1:2 OT.
На шайбу форварда «молний» Стивена Стэмкоса (29-я минута) гости ответили голом в большинстве своего нападающего Теуво Теревяйнена (50), которому ассистировал в том числа российский хоккеист Андрей Свечников.
Победу «Каролине» принес Мартин Нечас, забросивший шайбу на 4-й минуте овертайма.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отбил 29 бросков по своим воротам и был признан второй звездной матча.
Таким образом, «Харрикейнз» закрепились на первом месте Столичного дивизиона, набрав 20 очков, «молнии», добыв 15-е очко, стали третьими в Атлантическом дивизионе.
«Каролина» 13 ноября примет «Филадельфию», «Тампа» на следующей день сыграет дома с «Флоридой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - Карлина Харрикейнз» - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 - Стэмкос (Жозеф, Киллорн), 29:00
1:1 - Терявяйнен (Трочек, Свечников), 49:56 - Бол.
1:2 - Нечас (Ахо, Деанджело), 63:26
Вратари: Василевский - Андерсен.