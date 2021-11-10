«Детройт» с помощью дубля Наместникова обыграл «Эдмонтон»

Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Эдмонтон» со счетом 4:2.

В составе «Ред Уингз» дублем отличился российский нападающий Владислав Наместников (15-я и 27-я минуты), также по голу забили Дилан Ларкин (35) и Мориц Зайдер, забросивший шайбу в пустые ворота (60).

У гостей отличились Йессе Пульюярви (40) и Коннор Макдэвид (41).

Таким образом, «Ред Уингз» набрали 16 очков и поднялись на второе место Атлантического дивизиона, «нефтяники» остались лидерами Тихоокеанского дивизиона, имея в своем активе 18 очков.

«Детройт» 12 ноября примет на своем льду «Вашингтон», а «Эдмонтон» сыграет в гостях против «Бостона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» - «Эдмонтон Ойлерз» - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы:

1:0 - Наместников (Ганье), 14:03

2:0 - Наместников (Расмуссен, Гронек), 26:43

3:0 - Ларкин, 34:09

3:1 - Пульюярви (Коккок), 39:25

3:2 - Макдэвид (Нерс, Бушар), 40:38

4:2 - Зайдер (Расмуссен, Ледди), 59:54 - П.В.