Гол Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл»

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:2

В составе гостей забивали Джордан Эберле в большинстве (5-я минута) и Янни Гурд (40).

У «Голден Найтс» заброшенными шайбами отличились Алекс Пьетранджело (20), Евгений Дадонов (40) и Смит Райли, забивший сначала в равных составах (41), а потом реализовавший численное преимущество (42).

Обе команды пока находятся вне зоны плей-офф в Тихоокеанском дивизионе, «рыцари» - шестые (14 очков), а «Кракен» - восьмой (9).

«Вегас» 12 ноября примет на своем льду «Миннесоту», а «Сиэтл» дома сыграет с «Анахаймом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» - «Сиэтл Кракен» - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы:

0:1 – Эберле (Веннберг, Юханссон), 4:49 - Бол.

1:1 – Пьетранджело (Каррье, Стивенсон), 19:34

1:2 – Гурд (Донской, Танев), 39:29

2:2 – Дадонов (Теодор, Каррье), 39:44

3:2 – Смит (Пьетранджело, Маршессо), 40:30

4:2 – Смит (Маршессо, Теодор), 41:16 - Бол.