«Сан Хосе» победил «Калгари», Барабанов забросил первую шайбу в сезоне

«Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Калгари» со счетом 4:1.
В составе американской команды забивали Александр Барабанов (21-я минута), забросивший первую шайбу в текущем сезоне, Логан Кутюр (45), Томаш Гертл (59) и Йонатан Дален (60), причем последние два хоккеиста поражали пустые ворота.
У канадского клуба отличился Эндрю Манджипане (22).
Таким образом, «акулы» набрали 15 очков и поднялись на четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, «Флэймз» - вторые с 17 очками.
«Сан-Хосе» 12 ноября сыграет в гостях с «Виннипегом», а «Калгари» - на выезде против «Монреаля».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари Флэймз» - «Сан-Хосе Шаркс» - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Голы:
0:1 - Барабанов (Бернс, Хилл), 20:47
1:1 - Манджипане (Лучич, Дюбе), 21:17
1:2 - Кутюр (Хатакка, Мелош), 44:18
1:3 - Хертл (Бернс), 58:57 - П.В.
1:4 - Дален, 59:19 - П.В.