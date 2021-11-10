ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Два очка Бучневича помогли «Сен-Луису» обыграть «Виннипег»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ закончилась серией буллитов.
Два очка Бучневича помогли «Сен-Луису» обыграть «Виннипег»
10 ноября 2021 10:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Виннипег» со счетом 3:2 Б.

В основное время в составе «блюзменов» одним из главных героем был российский нападающий Павел Бучневич, который сначала реализовал численное преимущество (19-я минута), а потом ассистировал Джордану Кайру (52).

У хозяев льда отличились Нил Пайонк (31) и Кайл Коннор (47).

Победитель определялся в послематчевой серии буллитов: победный бросок на счету форварда гостей Райана О'Райли.

Таким образом, «блюзмены» набрали 17 очков и стали лидерами Центрального дивизиона, «Джетс» добыли 15 очков и закрепились на третьем месте.

«Сент-Луис» 12 ноября примет на своем льду «Нэшвилл», а «Виннипег» дома сыграет с «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз» - 2:3Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1Б)

Голы:

0:1 - Бучневич (Кайру, Нил), 18:09 - Бол.

1:1 - Пионк (Тонинато, Свечников), 30:56

2:1 - Коннор (Уилер, Стэнли), 46:22

2:2 - Кайру (Бучневич, Росен), 51:54

2:3 - О'Райли - Победный буллит

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Спартак" расторгнет контракт с Руем ВиториейLincoln Zephyr (2021) от концепта до серийной модели для Поднебесной"Барселона" интересуется Алвесом, Вернером и МарезомМальта — Хорватия. Подарки для сборной России закончились"Послал на три буквы": вскрылась правда о Карпине и ДзюбеРоссийская гимнастка без стеснения показала свою грудь
Ферстаппен и Хэмилтон опять столкнутся? Расклады и ставки на Гран-при Бразилии
12 - 14 ноября в Сан-Паулу пройдет 19-й этап «Формулы-1», по итогам которого Макс Ферстаппен может вплотную приблизиться к первому в карьере чемпионскому титулу. «Плеймейкер» представляет гоночный уик-энд на легендарном автодроме «Интерлагос».
Холлоуэй побьет Родригеса и заработает трилогию. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 42
13 ноября в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, главным событием которого станет претендентский бой в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других важных поединках вечера.
Фейк-ньюс со скоростью 10 твитов в секунду! Как босс «Реала» Перес атаковал УЕФА проектом Суперлиги
Тема провалившейся футбольной Суперлиги по-прежнему время от времени всплывает на повестке дня. Теперь стали известны подробности войны революционеров с президентом УЕФА Александром Чеферином, которая развернулась сразу после объявления о запуске проекта весной нынешнего года.
Хорватия — Россия — 7:6! Так вот какая сила ждет нас 14 ноября в Сплите — выстоять бы
Судьба прямой путевки на ЧМ-2022 решится в Сплите, где Хорватия 14 ноября примет Россию. Наших устроит ничья, но на Мальте хорваты продемонстрировали свою мощь во всей красе.
Рекорд Мичкова радости не принес… Как экспериментальная сборная России начала Евротур с поражения от финнов
В стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура – Кубка Карьяла в Хельсинки – россияне потерпели поражение от хозяев площадки, трижды пропустив в меньшинстве (0:3).
А сразу так нельзя? Как Россия после ужасного первого тайма учинила разгром Кипру
Команда Валерия Карпина выиграла свой предпоследний матч отбора ЧМ-2022 в группе H – у Кипра 6:0 – и отправится в Сплит на решающий поединок в ранге лидера.
«Кандидатура Ваноли — позор, давайте еще агронома позовем». Червиченко — о намерении «Спартака» расстаться с Виторией
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» информацию о том, что красно-белые якобы начали переговоры о расторжении контракта с Руем Виторией.
Трое на одну или Усачева против всех. Как угадать победительницу Гран-при?
В пятницу, 12 ноября, в Токио стартует четвертый этап серии Гран-при, где в женском одиночном катании Россию будет представлять только 15-летняя Дарья Усачева.
Сайты рухнули из-за аварии в метро, трафик БК показал рост, «Тенниси» снизил уставный капитал. Букмекерский обзор
Главные события букмекерского рынка.
Мастер Цой. Как тренировал кунг-фу и дрался в реальной жизни главный рок-музыкант страны
Виктор Цой подражал Брюсу Ли, мог крутить нунчаки, а однажды – как вспоминают очевидцы – «зарядил ногой в табло» Юрию Шевчуку... «Плеймейкер» вспоминает, как кунг-фу стало страстью Виктора Цоя – едва ли не главной после музыки.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика