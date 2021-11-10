Два очка Бучневича помогли «Сен-Луису» обыграть «Виннипег»

«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Виннипег» со счетом 3:2 Б.

В основное время в составе «блюзменов» одним из главных героем был российский нападающий Павел Бучневич, который сначала реализовал численное преимущество (19-я минута), а потом ассистировал Джордану Кайру (52).

У хозяев льда отличились Нил Пайонк (31) и Кайл Коннор (47).

Победитель определялся в послематчевой серии буллитов: победный бросок на счету форварда гостей Райана О'Райли.

Таким образом, «блюзмены» набрали 17 очков и стали лидерами Центрального дивизиона, «Джетс» добыли 15 очков и закрепились на третьем месте.

«Сент-Луис» 12 ноября примет на своем льду «Нэшвилл», а «Виннипег» дома сыграет с «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз» - 2:3Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1Б)

Голы:

0:1 - Бучневич (Кайру, Нил), 18:09 - Бол.

1:1 - Пионк (Тонинато, Свечников), 30:56

2:1 - Коннор (Уилер, Стэнли), 46:22

2:2 - Кайру (Бучневич, Росен), 51:54

2:3 - О'Райли - Победный буллит