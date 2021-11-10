Овечкин поздравил Мичкова с тем, что он стал самым молодым хоккеистом в истории сборной России

Капитан «Вашингтона»Александр Овечкин поздравил форварда СКА Матвея Мичкова с приглашением в главную сборную России на Кубок Карьяла.
✊ Ови на связи! Александр Овечкин поздравил нападающего Матвея Мичкова с вызовом в национальную сборную на Кубок Карьяла.— Хоккей России (@russiahockey) November 10, 2021
⠀
16-летний Мичков готов побить рекорд Овечкина, который впервые сыграл за сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Fy18g2F3yp
Если 16-летний Мичков выйдет на лед в матче Кубка Карьяла, то станет самым молодым хоккеистом в истории национальной команды, до этого таковым являлся как раз Овечкин, который впервые сыграл за сборную России в возрасте 17 лет.
источник: Федерация хоккея России (ФХР)