Знарок из-за недомогания покинул расположение сборной России

Тренер-консультант сборной России Олег Знарок покинул расположение национальной команды по причине болезни. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу сборной России.

Отмечается, что специалист не примет участия в подготовке к матчам Кубка Карьяла, так как почувствовал недомогание, а до этого у него выявили симптомы ОРВИ. Тренер улетел в Петербург и продолжит работу в удалённом режиме.

Напомним, 11 ноября Россия проведет свой первый матч на финском этапе Еврохоккейтура. Национальная команда сыграет со Швецией. Начало встречи - в 19:30 по московскому времени.