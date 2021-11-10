Вэй перешел в «Барыс», СКА пожелал удачи игроку

СКА обменял канадского нападающего Линдена Вэя в «Барыс» и пожелал удачи игроку в дальнейшей карьере.
Взамен петербургский клуб получил права на 25-летнего финна Каспери Капанена, который сейчас выступает в НХЛ за «Питтсбург».
Напомним, Вэй перешел в СКА из ЦСКА. Всего за сезон с лишним в Петербурге канадец провел 78 матчей, в которых набрал 41 (11+30) очков. В составе московских армейцев форвард становился обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, вместе с национальной сборной Канады Вэй выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Корее в 2018 году.