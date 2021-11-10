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Андрей Николишин: После Нового года «Авангард» будет одним из лидеров Востока

Специалист объяснил, почему команда Боба Хартли пробуксовывает в первой трети регулярного чемпионата КХЛ
10 ноября 2021 19:46
автор: Александр Шульгин

Серебряный призер Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал турнирную ситуацию в Восточной конференции КХЛ, а также разобрался в проблемах омского «Авангарда».

«Отрыв первой четверки на Востоке связан с уровнем хоккеистов, комплектации. У всех неравные условия. Неудачная игра «Авангарда»? У Хартли есть определенная система игры и того, как он ее выстраивает. Она требует кропотливого обучения. Ушло очень много игроков, набрали много новых. Им нужно время, чтобы обучиться тем требованиям, которые предъявляет Хартли. Я бы даже не обращал внимания на текущие неудачи. Уверен, что после Нового года, к плей-офф, они будут одними из лидеров», - приводит слова Николишина «Чемпионат».

Напомним, омичи расположились на пятой строчке турнирной таблицы Востока. В активе команды 29 очков. Лидирует с 46 очками магнитогорский «Металлург».

«Авангард» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

источник: Чемпионат.com
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