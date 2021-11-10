Швеция обыграла Чехию в первом матче Кубка Карьяла

В первом матче стартовавшего сегодня Кубка Карьяла сборная Швеции дома обыграла команду Чехии со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Понтус Холмберг, Карл Клингберг, Йеспер Олофссон и Антон Бенгтссон. Олофссон забросил свою шайбу, реализовав численное большинство. У чехов голом престижа отметился Филип Хлапик.
Стоит отметить, что эта встреча была вынесенной и проходила в шведском Линчепинге.
Завтра свою первую игру проведут хозяева турнира, которые в Хельсинки примут сборную России. Начало матча в 19.30 по московскому времени.
Хоккей. Кубок Карьяла.
Сборная Швеции – сборная Чехии – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Голы: 1:0 – Холмберг (Бенгтссон, Олофссон), 8:29
2:0 – Клингберг (Броме, Ландер), 14:16
3:0 – Олофссон (Теммернес, Эверберг), 38:52 (5х4)
4:0 – Бенгтссон (холмберг, Юсе), 39:27
4:1 – Хлапик (Скленичка, 57:45)
Вратари: Юханссон – Квача.