Матвей Петров стал игроком «Эдмонтона»

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал трехлетний контракт новичка с нападающим Матвеем Петровым. Об этом сообщает пресс-служба «Ойлерз».

Петров последние два сезона провел в МХЛ, где выступал за «Крылья Советов», набрав в 79 играх 51 (27+24) очко. Этим летом Проссиянин перебрался в Северную Америку, где сейчас играет в молодежной Хоккейной лиге Онтарио за «Норт-Бэй Батталион».

В первом матче OHL Петров оформил хет-трик и один ассист. После 14 матчей он лидирует в команде по результативности с 18 (10+8) баллами. «Эдмонтон» задрафтовал Петрова в этом году в шестом раунде под 180-м номером.