В дебютном матче Семенова «Торонто» обыграл «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на выезде оказался сильнее «Филадельфии». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Мэйпл Лифс».
В составе победителей дубль оформил Вильям Нюландер. Также один забитый гол на свой счет записал Ондржей Каше.
В составе «Торонто» дебютировал россиянин Кирилл Семенов. Форвард сыграл 11 минут 40 секунд, но результативными действиями не отличился.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-1».
В следующем матче «Торонто» примет дома «Калгари», а «Филадельфия» сыграет в гостях с «Каролиной». Обе встречи состоятся 13 ноября.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Торонто» – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы:
0:1 – В. Нюландер (Мэттьюс, Маззин), 31:11
0:2 – В. Нюландер (Мэттьюс, Ричи), 45:09
0:3 – Каше (Кемпф, Керфут), 53:33
Вратари: Харт 30/33 – Дж.Кэмпбелл 36/36.