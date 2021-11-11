Голевая передача Радулова не помогла «Далласу» переиграть «Нэшвилл»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» в гостях оказался сильнее «Далласа». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Предаторз».
В составе победителей по одной шайбе забросили Райан Джохансен, Таннер Жанно, Мэтт Дюшейн и Колтон Сиссонс. Российский нападающий Яков Тренин сделал голевую передачу.
Хозяева льда ответили двумя забитыми голами в исполнении Роопе Хинца и Миро Хейсканена. Российский форвард Александр Радулов отметился результативной передачей.
В следующем матче «Нэшвилл» сыграет на выезде с «Сент-Луисом» (12 ноября), а «Даллас» примет дома «Филадельфию» (14 ноября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Нэшвилл» – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы:
0:1 – Джохансен (Тренин, Жанно), 19:08
0:2 – Жанно (Экхольм, Томазино), 24:51
0:3 – Дюшен (Беннинг, Новак), 37:36
1:3 – Хинтц (Робертсон, Павелски), 37:51
2:3 – Хейсканен (Бенн, Радулов), 50:43
2:4 – Сиссонс (Гранлунд), 59:17
Вратари: Холтби 18/21 – Сарос 25/27.