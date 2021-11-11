Генменеджер «Анахайма» ушел в отставку из-за алкоголизма

Генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей подал в отставку с занимаемой должности после того, как был отправлен в административный отпуск в связи с расследованием, связанным с профессиональным поведением специалиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Боб подал заявление об отставке сегодня утром, а также сообщил нам о своем решении вступить в программу по борьбе с алкоголизмом. Хотя мы не оправдываем его поведение, мы полностью поддерживаем его усилия по улучшению своего физического и психического здоровья, обратившись за помощью. Теперь мы начнём методичный, обширный поиск постоянного генерального менеджера, который будет вести нас вперед», - говорится в заявлении владельцев «Анахайма».

Отмечается, что Мюррей запишется на программу по борьбе с алкоголизмом. Джефф Соломон станет временным генеральным менеджером клуба.