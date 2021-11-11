Рекордный гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Аризону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде оказалась сильнее «Аризоны». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Уайлд».

В составе победителей по одной шайбе забросили Йоэль Эрикссон Эк, Джон Меррилл, Кевин Фиала, Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов.

Для российского нападающего Капризова эта шайба стала 30-й за 67 матчей в «Миннесоте». Таким образом, Капризов установил рекорд клуба, забив быстрее всех 30 голов. Отметим, что прежнее достижение принадлежало Мариану Габорику - 30 голов за 93 игры. Куликов же забил первый гол за «Миннесоту».

Хозяева льда ответили двумя шайбами в исполнении Эндрю Лэдда и Шейна Гостисбера. Российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Миннесота» сыграет в гостях с «Вегасом» (12 ноября), а «Аризона» отправится на выезд к «Чикаго» (13 ноября).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Миннесота» – 2:5 (1:2, 0:3, 1:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Сперджен), 4:22

0:2 – Фолиньо (Фиала, Меррилл), 9:00

1:2 – Лэдд (Гостисбеер, Яшкин), 14:10

1:3 – Фиала (Голигоски, Сперджен), 22:45

1:4 – Куликов (Меррилл, Питлик), 23:21

1:5 – Капризов (Фиала, Зукарелло-Асен), 38:51

2:5 – Гостисбеер (Бойд, Келлер), 47:04

Вратари: Веймелка 17/22, Уэджвуд 8/8 – Кяхкенен 24/26.