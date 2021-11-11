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Рекордный гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Аризону»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Хила Ривер Арене» в Финиксе.
11 ноября 2021 09:10

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде оказалась сильнее «Аризоны». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Уайлд».

В составе победителей по одной шайбе забросили Йоэль Эрикссон Эк, Джон Меррилл, Кевин Фиала, Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов.

Для российского нападающего Капризова эта шайба стала 30-й за 67 матчей в «Миннесоте». Таким образом, Капризов установил рекорд клуба, забив быстрее всех 30 голов. Отметим, что прежнее достижение принадлежало Мариану Габорику - 30 голов за 93 игры. Куликов же забил первый гол за «Миннесоту».

Хозяева льда ответили двумя шайбами в исполнении Эндрю Лэдда и Шейна Гостисбера. Российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Миннесота» сыграет в гостях с «Вегасом» (12 ноября), а «Аризона» отправится на выезд к «Чикаго» (13 ноября).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» – «Миннесота» – 2:5 (1:2, 0:3, 1:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Сперджен), 4:22
0:2 – Фолиньо (Фиала, Меррилл), 9:00
1:2 – Лэдд (Гостисбеер, Яшкин), 14:10
1:3 – Фиала (Голигоски, Сперджен), 22:45
1:4 – Куликов (Меррилл, Питлик), 23:21
1:5 – Капризов (Фиала, Зукарелло-Асен), 38:51
2:5 – Гостисбеер (Бойд, Келлер), 47:04
Вратари: Веймелка 17/22, Уэджвуд 8/8 – Кяхкенен 24/26.

источник: «Советский спорт»
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