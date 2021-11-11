Кожевников - о Капризове: Он очень хороший игрок, практически великий!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал рекорд нападающего «Миннесоты» Кирилла Каприза. Россиянин быстрее всех в истории «Уайлд»» забросил 30 шайб.

«Он всезнающий парень, который понимает, что ему нужно. Он очень хороший игрок, практически великий - олимпийский чемпион. Он точно знает себе цену. Такое достижение не дает ничего на самом деле. Для игрока это не очень хорошая вещь. Если что-то толкает, то потом это может пропасть», - приводит слова Кожевникова «СЭ».

Напомним, что Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. На его счету 61 (30+31) очко в 67 матчах за команду. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал 10 (3+7) баллов.