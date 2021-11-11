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Роман Ротенберг - о МЧМ: Наша задача - выиграть только золото

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.
11 ноября 2021 12:32
автор: Александр Бойченко

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что федерация рассчитывает на завоевание золотой медали сборной России на молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.

«Мы хотели бы, чтобы тренерский штаб в таком же составе поехал на молодежный чемпионат мира, где у нас задача - выиграть только золото. И вся работа будет сводиться к тому, чтобы добиться максимального результата», - сказал Ротенберг ТАСС.

«Для нас очень важно, чтобы у нас были собраны профессионалы и в тренерском штабе, и среди персонала, включая медицинский штаб. Такую задачу мы себе ставим - чтобы в сборной России было все на самом высоком уровне», - подчеркнул вице-президент ФХР.

Отметим, что действующим чемпионом мира в молодежном первенстве является сборная США, которая в финале в Чехии одолела Канаду со счетом 2:0. Подопечные Игоря Ларионова проиграли матч за третье место финнам со счетом 1:4.

источник: ТАСС
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