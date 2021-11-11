Фетисов - о рекорде Капризова: Главное, чтобы он не останавливался, а продолжал развиваться в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал рекорд нападающего «Миннесоты» Кирилла Каприза. Россиянин быстрее всех в истории «Уайлд»» забросил 30 шайб.

«Кирилл молодец, что набрал ход в НХЛ. Но давайте пока не будем сильно отмечать такие внутриклубные достижения. Будем ждать, когда Кирилл выйдет на показатели Овечкина. Главное, чтобы он не останавливался, а продолжал развиваться в этой лиге. Желаю ему удачи, и пусть обойдется без травм. Надеюсь, он сможет помочь сборной на Олимпиаде», - приводит слова Фетисова «СЭ».

Напомним, что Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. На его счету 61 (30+31) очко в 67 матчах за команду. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал 10 (3+7) баллов.