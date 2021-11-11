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Разин назначен консультантом сборной России по хоккею

Андрей Разин также является главным тренером череповецкой «Северстали».
11 ноября 2021 13:56
автор: Александр Бойченко

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин будет консультировать сборную России, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

«Мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удаленном формате. Нам импонирует игра «Северстали», система, которую продвигает Разин. Это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться», - сказал Ротенберг.

Напомним, что сборная России принимает участие на Кубке Карьяла, который проходит в Финляндии с 11 по 14 ноября.

Андрей Разин руководит «Северсталем» с 2018 года. В нынешнем сезоне под его руководством клуб занимает пятую строчку в Западной конференции, имея в активе 34 балла.

источник: «РИА Новости»
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