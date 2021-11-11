Сушинский вспомнил дебют Овечкина в сборной России

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский вспомнил, как Овечкин провел свою первую игру в национальной команде в возрасте 17 лет.

«Дебют Овечкина в сборной? Да, помню этот момент. Мы с Сашей Прокопьевым ему все время кричали: «Саша, мы здесь! Не надо кидать в стекло и бежать обратно». Входит в зону, бросает по воротам, мимо и все – обратно. Это очень хорошо помню», - приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Добавим, что на Кубок Карьяла в национальную команду был вызван 16-летний форвард СКА Матвей Мичков, таким образом, если он сыграет на финском этапе Еврохоккейтура, то отберет у Овечкина звание самого молодого игрока в истории основной сборной России.

Напомним, что сегодня в 19:30 мск российские хоккеисты начнут матч первого тура Кубка Карьяла против команды Финляндии.