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Сборная России уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла, пропустив все шайбы в меньшинстве

Одним из главных героев встречи стал финский форвард Миро Аалтонен, набравший 3 (1+2) очка.
11 ноября 2021 21:57
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты сборной России потерпели поражение от Финляндии (0:3) в матче первого тура Кубка Карьяла.

Отметим, что соперник забросил все свои шайбы в большинстве. Авторами голов стали Харри Песонен (28-я минута), Миро Аалтонен (32) и Валттери Филппула (48)

13 ноября подопечные Алексея Жамнова сыграют против Швеции, а финны в тот же день проведут свою встречу с Чехией.

Добавим, что вчера шведcкая сборная обыграла чехов со счетом 4:1.

Кубок Карьяла

1-й тур

Россия – Финляндия – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Песонен (Аалтонен, Ватанен), 27:49 (бол.)
0:2 – Аалтонен (Ватанен), 31:41 (бол.)
0:3 – Филппула (Аалтонен, Пакаринен), 47:41 (бол.)

Вратари: Шугаев – Олкинуора.
Броски: 13 – 33.
Штраф: 37 – 6.

источник: «Советский спорт»
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