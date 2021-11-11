Дебютанты сборной России прокомментировали поражение от финнов

Дебютанты сборной России по хоккею Матвей Мичков и Дмитрий Шугаев прокомментировали результат матча против команды Финляндии в первом туре Кубка Карьяла.

«Огромное спасибо штабу сборной за то, что дали мне шанс дебютировать в команде в 16 лет. Это огромный бесценный опыт - собраться с ребятами, почувствовать атмосферу. В первой смене на льду было важно коснуться шайбы, а потом сумел бросить по воротам - и дальше стало психологически полегче.

Но главное на международном уровне - результат. А матч, к сожалению, мы проиграли. Конечно, финны - опытный и умелый соперник. Они действовали здорово в атаке, хорошо держали, реализовали свои шансы, забив в большинстве. Будем делать выводы, двигаться дальше, стараться прибавлять от матча к матчу. Мы все хотим, чтобы команда побеждала, добивалась успехов», - приводит слова Мичкова ФХР.

«Спасибо штабу команды за доверие. О том, что буду играть против финнов, узнал за день до игры - в середине тренировки. Перед матчем тренеры предупреждали, что будет очень быстрая игра, что финны активно давят и много бросают. Мы были готовы к такому давлению, хотя пришлось тяжеловато. Жаль, что не удалось выиграть. Впереди неигровой день - потренируемся, посмотрим видео, разберем ошибки и пойдем дальше. По своей игре скажу, что вратарь всегда может выручить. Но в моменте с первым голом чуть-чуть не хватило длины ног, вторую шайбу пропустили втроем против пятерых. Финны, конечно, хорошо действуют в большинстве», - добавил Шугаев.

Напомним, Россия уступила со счетом 0:3, пропустив все шайбы в меньшинстве. 16-летний нападающий СКА Мичков и 23-летний голкипер череповецкой «Северстали» Шугаев впервые примерили форму сборной.

13 ноября подопечные Браташа сыграют со шведами, а 14 числа сразятся с командой Чехии.