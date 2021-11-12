Третьяк сомневается в том, что Кузнецов примет участие в Олимпийских играх

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил перспективы форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова сыграть на Олимпиаде в Пекине.

«Очень сложно добиться сокращения дисквалификации Кузнецова для его участия в Пекине. Не все от нас зависит. Тут надо быть очень аккуратными, чтобы он еще больше не получил срок», - цитирует Третьяка «РИА Новости».

Напомним, в 2019 году допинг-проба игрока дала положительный результат на кокаин, после чего ИИХФ дисквалифицировала его на четыре года. При этом Кузнецов продолжает выступление в НХЛ, поскольку лига не подконтрольна ВАДА.

Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.