Число игроков «Оттавы» в ковид-протоколе достигло восьми

Число игроков «Оттавы», заболевших коронавирусом, увеличилось до восьми человек.

Как сообщает клубный твиттер, после очередных тестов к Остину Уотсону, Дилану Гэмбреллу и Коннору Брауну, Джошу Брауну, Виктору Мете и Нику Холдену, отправленных ранее на самоизоляцию, присоединились голкипер Мэтт Мэррей и форвард Алекс Форминтон.

В результате из фарм-клуба сенаторов - «Бэллвилля» были в срочном порядке вызваны вратарь Филип Густавссон, форварды Эндрю Агоззино, Скотт Сабурин и Егор Соколов, защитники Диллон Хезерингтон и Ласси Томпсон.

Напомним, ближайший матч «сенаторы» проведут в ночь с четверга на пятницу против «Лос-Анджелес Кингз».