29 сэйвов Сорокина не помогли «Айлендерс» набрать очки в матче с «Нью-Джерси»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Джерси» завершился разгромной победой гостей со счетом 0:4.

В составе победившей команды шайбы забросили Янне Куокканен (13-я минута), Томаш Татар (40), Доусон Мерсер (46) и Даги Хэмилтон (57).

Отметим, что российский голкипер хозяев Илья Сорокин оформил 29 сэйвов из 33 возможных.

«Айлендерс» потерпели третье поражение в последних пяти встречах чемпионата. В данный момент «островитяне» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков. «Нью-Джерси» идут на шестой строчке с 16 очками. «Девилз» одержали свою третью победу кряду.

16 ноября «Айлендерс» сыграют в гостях против «Тампы-Бэй», а «Нью-Джерси» тремя днями ранее на своем поле примет «Бостон».