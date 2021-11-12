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«Флорида» дома уступила «Питтсбургу» в серии буллитов, Бобровский отразил 29 бросков

«Пантерз» проиграли свой третий матч кряду в чемпионате.
12 ноября 2021 08:48
автор: Владислав Корегин

«Флорида Пантерз» потерпела домашнее поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по две шайбы. В составе хозяев голы забили Фрэнк Ватрано (17-я минута) и Александр Барков (43). Соперник ответил результативными бросками Теодора Блюгерса (14) и Эвана Родригеса (38).

В серии буллитов победу «пингвинам» принес Джефф Картер, удачно реализовавший свою попытку.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский записал на свой счет 29 сэйвов из 31 возможного.

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Флорида» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка. «Питтсбург» располагается на 11-й строчке с 14 очками.

14 ноября «Пантерз» сыграют в гостях против «Тампы-Бэй», а «Пингвинз» в тот же день на выезде встретятся с «Оттавой».

источник: «Советский спорт»
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