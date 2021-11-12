«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин упустил лидерство в снайперской гонке

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде нанес поражение «Детройт Ред Уингз» со счетом 2:0.

Счет на 13-й минуте открыл российский защитник гостей Дмитрий Орлов с передач соотечественников Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. Вторую шайбу в ворота хозяев спустя всего десять секунд отправил Ларс Эллер.

Отметим, что после этой встречи Овечкин утратил лидерство в споре снайперов, уступив его нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю, оформившему дубль во встрече против «Бостона». В активе россиянина осталось 11 заброшенных шайб, у Драйзайтля стало 12.

После 13 игр «Вашингтон» с 18 очками занимает третье место в Восточной конференции.