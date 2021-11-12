Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» одержать гостевую победу над «Сент-Луисом»

Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграли «Сент-Луис Блюз» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды шайбы забросили Мэтт Дюшейн, отличившийся дублем на 21-й и 63-й минутах, а также Люк Канин (28) и Яков Тренин (45). Отметим, что российский форвард записал на свой счет первый гол в нынешнем сезоне.

Соперник ответил результативными бросками Джордана Кайру (13, 17) и Владимира Тарасенко (59). Еще один россиянин Павел Бучневич провел на льду 16 минут 28 секунд – его коэффициент полезности составил «+1». Иван Барбашев отыграл 16 минут 15 секунд и завершил игру с показателем «-2». Клим Костин не отличился голевыми действиями, сыграв 10 минут 36 секунд.

Таким образом, «Нэшвилл» набрал 17 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» идет на третьей строчке с 18 очками.

14 ноября «Предаторз» дома сыграют с «Аризоной», а «Блюз» днем позже на выезде встретятся против «Каролины».