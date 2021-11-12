«Миннесота» уступила «Вегасу», Капризов и Куликов набрали по одному очку

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» в гостях проиграла «Вегас Голден Найт» со счетом 2:3.

По итогам двух периодов хозяева уверенно выигрывали со счетом 3:0 после голов Пола Коттера, Йонаса Рондбьерга и Джонатана Марчессо. Однако в заключительной двадцатиминутке Джаред Спаржон с передачи с передачи Кирилла Капризова и Райан Хартманн, которому ассистировали Джон Меррилл и Дмитрий Куликов, сократили разрыв до минимума.

Большего гостям добиться не удалось. После 13 игр «Миннесота» с 18 очками занимает четвертое место в Западной конференции.