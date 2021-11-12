Зайцев стал девятым игроком «Оттавы», помещенным в ковид-протокол

Российский защитник «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев помещен клубом в ковид-протокол.

Как сообщила клубная пресс-служба, россиянин стал уже девятым игроком «сенаторов», вынужденным уйти на изоляцию. Ранее команда по той же причине потеряла Остина Уотсона, Дилана Гэмбрелла и Коннора Брауна, Джоша Брауна, Виктора Мету, Ника Холдена, Мэтта Мюррея и Алекас Форминтона.

По этой причине тренерский штаб «Оттавы» был вынужден в срочном порядке вызвать из своего фарм-клуба - «Бэллвилля» большую группу игроков. В частности, вместо Зайцева в ряды команды призван 21-летний финн Ласси Томсон.

Напомним, минувшей ночью «Сенаторз» дома уступили «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 0:2.