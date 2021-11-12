«Колорадо» дома разгромил «Ванкувер», Ничушкин забил свой первый гол в текущем сезоне

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» – «Ванкувер Кэнакс» завершился разгромной победой хозяев со счетом 7:1.

У победителей по одной шайбе забросили Валерий Ничушкин (4-я минута), Габриэль Ландеског (8), Микко Рантанен (12), Логан О'Коннор (32), Даррен Хельм (37), Девон Тейвс (40) и Джей Ти Комфер (52). Забитый гол в прошедшей встрече стал для российского форварда первым в нынешнем сезоне.

Соперник ответил результативным броском Нильса Хегландера (42). Еще один россиянин, а именно нападающий гостей Василий Подколзин, провел на льду 13 минут 33 секунды – его коэффициент полезности составил «-2».

Отметим, что «Колорадо» набрал 11 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» идет на 11-й строчке с 12 очками.

Следующим соперником «Эвеланш» в чемпионате станет «Сан-Хосе» (дома), а «Ванкувер» на выезде сыграет с «Вегасом». Обе встречи запланированы на 14 ноября.