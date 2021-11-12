Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала»

Пресс-служба «Адмирала» сообщила об уходе из клуба главного тренера Александра Андриевского.
По информации источника, 53-летний специалист покинул команду по собственному желанию. Отмечается, что исполняющим обязанности наставника клуба назначен Олег Горбенко.
Напомним, Андриевский возглавил «Адмирал» в августе этого года. В нынешнем сезоне КХЛ дальневосточный коллектив занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 27 матчах. Отставание от зоны плей-офф составляет восемь очков.
источник: ХК «Адмирал»