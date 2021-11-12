«Детройт» – «Вашингтон». Орлов признан второй звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов стал второй звездой матча регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (2:0).

Отметим, что в прошедшей встрече 30-летний хоккеист провел на льду 20 минут 17 секунд, забросил одну шайбу и завершил игру с коэффициентом полезности «+2».

Голкипер столичной команды Закари Фукале стал первой звездой – вратарь оформил шатаут, отразив 21 бросок. Тройку лучших замкнул защитник «Ред Уингз» Дэнни Декайзер.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков. «Детройт» идет на седьмой строчке с 16 очками.

13 ноября «Кэпиталз» в гостях встретятся с «Коламбусом», а «Ред Уингз» днем позже на своем поле примут «Монреаль».