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Илья Воробьев: Овечкин? Было бы круто иметь в НХЛ лучшего снайпера, родившегося в России

В игре регулярного чемпионата с «Баффало» (5:3) форвард «Кэпиталз» забил свой 741-й гол в лиге.
12 ноября 2021 12:37
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил выступления российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

Напомним, что недавно 36-летний хоккеист отличился своей 741-й заброшенной шайбой в лиге. Данный результат позволил форварду сравняться с американцем Бреттом Халлом по числу голов в истории НХЛ. Теперь оба игрока занимают четвертое место по этому показателю. Лучшим является Уэйн Гретцки (894).

– Слежу ли за исторической снайперской гонкой Овечкина? Очень рад за Александра. Желаю ему побить самый главный снайперский рекорд лиги, принадлежащий Гретцки. Согласитесь, было бы круто иметь в североамериканской лиге лучшего снайпера, родившегося в России. Красивая история, так что продолжаем болеть за Сашу, – цитирует Воробьева «Чемпионат».

В данный момент «Вашингтон» набрал 18 очков в 13 матчах и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. 13 ноября «Кэпиталз» в гостях встретятся с «Коламбусом».

источник: Чемпионат.com
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