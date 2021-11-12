Квартальнов опроверг слухи о конфликте с Зариповым

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что у него нет конфликта с нападающим команды Данисом Зариповым.

«Тяжело комментировать, что пишут в прессе о проблемах между нами. У нас с Данисом проблем нет. Он работает в обычном режиме, не пропускает тренировки и готов играть», - приводит слова наставника «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о напряженных отношениях между тренером и хоккеистом.

В текущем сезоне Зарипов провел 11 матчей в которых набрал три (1+2) очка. После 28 казанский клуб с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.