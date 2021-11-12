Зубов заменит Олега Браташа в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной России

Тренер Сергей Зубов заменит Олега Браташа в качестве исполняющего обязанности наставника сборной России на Кубке Карьяла.

«К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Александрович Зубов», - приводит слова Браташа ТАСС.

Напомним, что Браташ является тренером молодежной сборной России, он возглавил команду 14 октября, сменив на этом посту Игоря Ларионова. Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Браташ будет руководить командой на Кубке Карьяла, так как в состав войдут преимущественно молодые хоккеисты. В свою очередь, Зубов был назначен ассистентом главного тренера сборной России по хоккею 24 сентября.

Отметим, что в первом матче Кубка Карьяла сборная России проиграла команде Финляндии (0:3). Во втором туре россияне сыграют со шведами.