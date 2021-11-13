«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин обошел Халла

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Александр Овечкин, Гарнет Хэтэуэй, оформивший дубль, и Конор Шири. Кроме того, Овечкин записал себе в актив результативную передачу, как Евгений Кузнецов с Дмитрием Орловым.

Хозяева смогли ответить шайбами Шона Курали, забросившего дважды, и Густава Нюквиста.

Таким образом, Овечкин с 742 шайбами за свою заокеанскую карьеру теперь занимает единоличное четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ.

После 14 матчей «Вашингтон» с 20 очками занимает второе место в Восточной конференции. «Коламбус» с 14 очками остался шестым.