«Баффало» переиграл «Эдмонтон», Драйзайтль оторвался от Овечкина в списке снайперов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» дома выиграл у «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Андерс Бьорк и дважды Дилан Козенс. Гости ответили дублем Леона Драйзайтля, который дважды реализовал большинство. Немец забросил свои 13-ю и 14-ю шайбы в сезоне и упрочил лидерство в списке снайперов, оторвавшись от Александра Овечкина, на счету которого 12 голов.

«Эдмонтон» с 20 очками остался лидером Запада, а «Баффало», набрав 14 очков, поднялся на десятое место на Востоке.