«Каролина» дома проиграла «Филадельфии»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома уступила «Филадельфии Флайерз» со счетом 1:2.

Хозяева вышли вперед после шайбы Стива Лоренца в начале второго периода, однако затем дважды пропустили в заключительном отрезке. Авторами голов стали Джоэл Фэраби и Зак Макивен. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников и защитник «летчиков» Иван Проворов результативными действиями не отметились.

«Каролина» с 20 очками вышла на второе место в Западной конференции, «Филадельфия», набрав 16 очков, стала шестой.