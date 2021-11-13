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«Каролина» дома проиграла «Филадельфии»

Иван Проворов и Андрей Свечников баллов за результативность не набрали
13 ноября 2021 08:42
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома уступила «Филадельфии Флайерз» со счетом 1:2.

Хозяева вышли вперед после шайбы Стива Лоренца в начале второго периода, однако затем дважды пропустили в заключительном отрезке. Авторами голов стали Джоэл Фэраби и Зак Макивен. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников и защитник «летчиков» Иван Проворов результативными действиями не отметились.

«Каролина» с 20 очками вышла на второе место в Западной конференции, «Филадельфия», набрав 16 очков, стала шестой.

источник: «Советский спорт»
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