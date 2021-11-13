Овечкин прокомментировал выход на четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от своей 742-й шайбы в НХЛ, которая вывела его на чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

«Это очень много значит для меня. Когда ты перебираешься в НХЛ, то не думаешь о возможности оказаться в одном ряду с такими именами. Это особый момент для меня», - приводит слова россиянина журналистка The Washington Post Саманта Пелл в своем твиттере.

Напомним, Овечкин с передачи Евгения Кузнецова сравнял счет в гостевом поединке «Вашингтона» против «Коламбуса». «Столичные» победили со счетом 4:3, а Александр обошел Бретта Халла и вышел на чистое четвертое место среди лучших снайперов за всю историю НХЛ.