Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В очередном матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» россиянин забросил шайбу и отдал голевой пас на Гарнета Хэтэуэя.

Напомним, после этой встречи на счету Овечкина стало 742 гола в НХЛ, и он вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. На третьей строчке располагается олимпийский чемпион из Чехии Яромир Ягр, у которого 766 шайб.

Второй звездой признан стал форвард «Баффало Сэйбрз» Дилан Казенс, оформивший дубль в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Третьей звездой стал нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль, упрочивший свое лидерство в списке снайперов нынешнего сезона после дубля в ворота того же «Баффало».