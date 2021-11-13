ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

В активе россиянина гол и результативная передача
13 ноября 2021 10:00
автор: Александр Шульгин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В очередном матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» россиянин забросил шайбу и отдал голевой пас на Гарнета Хэтэуэя.

Напомним, после этой встречи на счету Овечкина стало 742 гола в НХЛ, и он вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. На третьей строчке располагается олимпийский чемпион из Чехии Яромир Ягр, у которого 766 шайб.

Второй звездой признан стал форвард «Баффало Сэйбрз» Дилан Казенс, оформивший дубль в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Третьей звездой стал нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль, упрочивший свое лидерство в списке снайперов нынешнего сезона после дубля в ворота того же «Баффало».

источник: NHL (НХЛ)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тарасова: Желаю Даше как можно быстрее восстановитьсяВоу, воу потише… Разборки Tesla и BMW. Глава Баварского бренда не считает американские «электрички» премиальнымиДенис Черышев покинет "Валенсию"Что заявил Семак сразу после победы России над КипромКанчельскис не сдержался после победы России над КипромНазван окончательный диагноз Александры Трусовой
Халл — позади, Гретцки — в уме, а следующая цель — Ягр! Как Овечкин забил 742-й гол в НХЛ (видео)
12-я шайба Александра Овечкина в нынешнем сезоне стала для него 742-й в карьере НХЛ и вывела капитана «Вашингтона» на чистое четвертое место в списке снайперов всех времен, а «столичным» помогла обыграть на выезде «Коламбус» (4:3).
Еще один шажок в олимпийский Париж. Как российская молодежка разгромила Словакию в отборе на Евро U21
Команда Михаила Галактионова победила Словакию в Химках (3:0) и продолжает занимать второе место в отборочной группе молодежного чемпионата Европы-2023, на котором будут разыграны путевки на Олимпиаду.
Золотые деньки Кокорина во Флоренции сочтены? Похоже, «Фиорентине» надоело платить русскому «туристу»
Александр Кокорин, судя по всему, догуливает во Флоренции последние месяцы.
Лед, боль и слезы в пятницу 12-го… Как Даша Усачева попрощалась в Токио с Олимпиадой
4-й этап Гран-при, стартовавший 12 ноября в Токио, остался без представительниц России в женском одиночном катании. Наша единственная фигуристка Дарья Усачева получила травму на разминке перед короткой программой и снялась с турнира.
Разгром российскими футболистами бедных киприотов в обзоре мемов
Сборная России сделала предпоследний шаг к чемпионату мира в Катаре, разгромив в Санкт-Петербурге Кипр (6:0). Самый крупный для нашей команды выигрыш за все время участий в отборочных турнирах ЧМ нашел в Сети достойное отражение в виде картинок и цитат.
Лучшие бомбардиры из России в европейских чемпионатах: Карпин — хорош, а Попович — легенда
Пока Россия готовится к решающему матчу отбора ЧМ-2022 против Хорватии, мы решили вспомнить лучших российских бомбардиров в европейских лигах. Тем более что нынешний главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин здесь в первых рядах.
«Яир покажет красоту, но не выстоит под напором плохого мальчика». Валуев — о супербое Холлоуэй — Родригес
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя в рамках UFC Vegas 42, в котором 13 ноября 2021 года в Лас-Вегасе встретятся полулегковесы Макс Холлоуэй из США и Яир Родригес из Мексики.
Интересы игроков — превыше всего! Букмекерский бизнес России стал еще более ответственным
В рамках реализации стратегии Первой саморегулируемой организации (СРО) по предотвращению потенциальных проблем в беттинге букмекерская компания Parimatch Россия запустила платформу, посвященную принципам ответственной игры.
«Тиму придется непросто, но он снова порадует своего отца». Прогноз Валуева на бой Цзю — Инуэ
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от боя за звание чемпиона в первом среднем весе по версии WBO, в котором 17 ноября 2021 года в Сиднее встретятся австралиец Тим Цзю и японец Такеси Инуэ.
Ферстаппен и Хэмилтон опять столкнутся? Расклады и ставки на Гран-при Бразилии
12 - 14 ноября в Сан-Паулу пройдет 19-й этап «Формулы-1», по итогам которого Макс Ферстаппен может вплотную приблизиться к первому в карьере чемпионскому титулу. «Плеймейкер» представляет гоночный уик-энд на легендарном автодроме «Интерлагос».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика