Сын Мозякина принял решение завершить карьеру

Сын олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Мозякина - Андрей принял решение завершить свою спортивную карьеру, сообщает «РИА Новости».

Напомним, 20-летний Андрей провел 164 матча в МХЛ за молодежную команду «сталеваров» - «Стальные лисы», в которых набрал 34 очка (11+23). Кроме того, в прошлом сезоне Мозякин-младший провел один матч за взрослую команду «Металлурга», выйдя на одну смену вместе со своим отцом.

По окончании прошлого сезона Сергей Мозякин также завершил свои выступления на профессиональном уровне. Мозякин старший является обладателем Кубка Гагарина, а также чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной России.