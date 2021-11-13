16-летний Мичков забил «лакросс-гол» в ворота сборной Швеции (видео)

Нападающий российской команды Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой на 22-й минуте встречи. на старте второго периода матча Кубка Карьяла, сравняв счет в этой встрече – 1:1.
Напомним, что 11 ноября 16-летний форвард СКА дебютировал в сборной России, выйдя на лед в составе национальной команды на матч Кубка Карьяла против команды Финляндии (0:3), и стал самым молодым игроком в истории основной сборной России.
МИЧКОООООООВ!!!!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021
Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH
источник: «Советский спорт»