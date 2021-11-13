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Валерий Каменский - об Овечкине: Он не будет играть до 50 лет ради рекорда Гретцки

На счету Овечкина 742 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
13 ноября 2021 17:27
автор: Александр Бойченко

Олимпийский чемпион Валерий Каменский выразил уверенность, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не будет играть до 50 лет, только чтобы побить рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ Уэйна Гретцки.

«Поздравляю Александра и хочу пожелать ему обойти Яромира Ягра уже в этом сезоне. То, что его результативность сейчас не такая, какая была в начале сезона, ничего не значит. Будет ли он играть до 50, чтобы обогнать Гретцки? Александр точно не будет играть в хоккей ради того, чтобы побить рекорд. Он просто любит хоккей, это его жизнь. Он профессионал и знает до каких пор будет играть. Главное, чтобы обошлось без травм», - приводит слова Овечкина metaratings.ru.

В очередном матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» россиянин забросил шайбу и отдал голевой пас на Гарнета Хэтэуэя.

Напомним, после этой встречи на счету Овечкина стало 742 гола в НХЛ, и он вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. На третьей строчке располагается олимпийский чемпион из Чехии Яромир Ягр, у которого 766 шайб.

источник: Metaratings.ru
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