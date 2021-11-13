Валерий Каменский - об Овечкине: Он не будет играть до 50 лет ради рекорда Гретцки

Олимпийский чемпион Валерий Каменский выразил уверенность, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не будет играть до 50 лет, только чтобы побить рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ Уэйна Гретцки.

«Поздравляю Александра и хочу пожелать ему обойти Яромира Ягра уже в этом сезоне. То, что его результативность сейчас не такая, какая была в начале сезона, ничего не значит. Будет ли он играть до 50, чтобы обогнать Гретцки? Александр точно не будет играть в хоккей ради того, чтобы побить рекорд. Он просто любит хоккей, это его жизнь. Он профессионал и знает до каких пор будет играть. Главное, чтобы обошлось без травм», - приводит слова Овечкина metaratings.ru.

В очередном матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» россиянин забросил шайбу и отдал голевой пас на Гарнета Хэтэуэя.

Напомним, после этой встречи на счету Овечкина стало 742 гола в НХЛ, и он вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. На третьей строчке располагается олимпийский чемпион из Чехии Яромир Ягр, у которого 766 шайб.