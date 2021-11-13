«Авангард» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ, забросив пять безответных шайб

13 ноября в Балашихе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и пекинским «Куньлунем». Игра прошла под контролем хозяев и завершилась со счетом 5:0.
Голы в составе омской команды забросили Ярослав Косов (33-я минута), Арсений Грицюк (36, 41), Павел Дедунов (44) и Дмитрий Соколов (58).
После этой победы «Авангард» остался на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 31 балл. Пекинская команда располагается на 12-м месте с 16-ю очками.
Следующий матч подопечные Боба Хартли проведут дома против «Витязя» 15 ноября, а «Куньлунь» примет «Амур» в этот же день.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) - «Куньлунь» (Пекин) 5:0
Голы:
1:0 - Косов (Прохоркин) - 32:38 Б
2:0 - Грицюк (Найт, Каски) - 35:39 Б
3:0 - Грицюк (Береглазов, Шарипзянов) - 40:44
4:0 - Дедунов (Каски) - 43:17
5:0 - Соколов (Якупов, Емелин) - 57:22
Броски: 61-10
Штраф: 0-8