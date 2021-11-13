«Авангард» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ, забросив пять безответных шайб

13 ноября в Балашихе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и пекинским «Куньлунем». Игра прошла под контролем хозяев и завершилась со счетом 5:0.

Голы в составе омской команды забросили Ярослав Косов (33-я минута), Арсений Грицюк (36, 41), Павел Дедунов (44) и Дмитрий Соколов (58).

После этой победы «Авангард» остался на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 31 балл. Пекинская команда располагается на 12-м месте с 16-ю очками.

Следующий матч подопечные Боба Хартли проведут дома против «Витязя» 15 ноября, а «Куньлунь» примет «Амур» в этот же день.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) - «Куньлунь» (Пекин) 5:0

Голы:

1:0 - Косов (Прохоркин) - 32:38 Б

2:0 - Грицюк (Найт, Каски) - 35:39 Б

3:0 - Грицюк (Береглазов, Шарипзянов) - 40:44

4:0 - Дедунов (Каски) - 43:17

5:0 - Соколов (Якупов, Емелин) - 57:22

Броски: 61-10

Штраф: 0-8