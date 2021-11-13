Георгий Джикия: Никто в сборной России не думает о ничьей с хорватами

Защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что Россия не намерена играть вничью с Хорватией в матче десятого тура отборочного этапа к ЧМ-2022. Перед последним матчем на счету подопечных Валерия Карпина 22 балла, у Хорватии 20 - им нужна только победа.

«О ничьей в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает. Но к игре это не имеет отношения. Нужно сделать то, что задумали, а уже потом будет результат.

Полный стадион будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре. Уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим», — сказал Джикия на пресс-конференции.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.