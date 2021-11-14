«Рейнджерс» выиграл у «Коламбуса», Панарин оформил дубль

14 ноября в Коламбусе на стадионе «Нэшнуайд Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали гости со счетом 5:3.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ворачек (9-я минута), Робинсон (27) и Тескье (54). У победителей голы забросили Панарин (18,29), Крайдер (28,41) и Труба (29).
Во втором периоде гости забросили три шайбы в течение 63 секунд.
Отметим, что для Панарина дубль помог оформить четвертую шайбу в сезоне и 15-е очко.
После этой победы на счету «Нью-Йорка» пятое место в таблице Востока и 19 баллов, у «Коламбуса» осталось десятое место и 14 очков.
источник: «Советский спорт»