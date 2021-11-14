Два ассиста Свечникова помогли «Каролине» одержать вверх над «Сент-Луисом»

14 ноября в Роли на стадионе «PNC-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» смогли одолеть «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:2.

Голы в составе «Каролины» оформили Скжей (2-я минута) с передачи Ахо и Свечникова, Ахо (24) с ассиста того же россиянина и Смит (58). У «блюзменов» заброшенными шайбами отличились Бучневич в большинстве (33) и Тарасенко (41).

Для Андрея Свечникова два ассиста принесли в копилку 17-е очко в таблице бомбардиров НХЛ текущего сезона (7+10). Тарасенко забросил свою шестую шайбу в сезоне и набрал 13-е очко, для Бучневича это был четвертый гол и 11-й балл в текущем розыгрыше регулярки.

По итогам этого успеха «Харрикейнз» вышли на первое место по потерянным очкам в таблице Востока с 22-я баллами, у «Блюз» шестое место и 18 баллов на Западе.