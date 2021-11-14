Панарин признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил свой первый дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:3). Благодаря этому он был признан первой звездой матча.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин назван первой звездой матча. Российский форвард забил свой первый дубль в этом сезоне. Второй звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, также забросивший две шайбы. Третья звезда - защитник «Рейнджерс» Адам Фокс с двумя голевыми передачами.

Отметим, что для Панарина дубль помог оформить четвертую шайбу в сезоне и 15-е очко.

После этой победы на счету «Нью-Йорка» пятое место в таблице Востока и 19 баллов, у «Коламбуса» осталось десятое место и 14 очков.