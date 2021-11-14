«Тампа-Бэй» вырвала победу у «Флориды» в овертайме, у Василевского 26 сейвов, у Бобровского - 21

14 ноября в Тампе на стадионе «Амали Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Хозяева сумели вырвать победу в овертайме (3:2 ОТ).

Первая шайба была заброшена на 13-й минуте первого периода усилиями Маруна. Еще две шайбы на счету Хедмана (30) и Поинта (3 ОТ). У «Пантерз» отличились Юбердо (33) и Луостаринен (34).

Отметим, что в этом матче была дуэль российских вратарей - Андрея Василевского и Сергея Бобровского. У первого на счету 26 сейвов, у второго - 21.

В турнирной таблице Востока «Флорида» занимает первую строчку с 23-я очками, у «Тампы» седьмая позиция и 17 баллов. Следующий матч «молнии» проведут дома против «Нью-Йорк Айлендерс» 16 ноября, а «Пантерз» сыграет с этим же соперником, но днем позже.